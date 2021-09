Bavaria galardonada como empresa inspiradora

En el marco del VI Congreso Empresarial Colombiano, desarrollado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bavaria fue reconocida como una Empresa Inspiradora por la ANDI y su Fundación por su trabajo en materia de diversidad e inclusión, destacando su programa Emprendedoras Bavaria, con el que ha impactado a más de 35.000 tenderas en el país. Además, se destacó el trabajo que viene adelantando en materia de diversidad, inclusión y empoderamiento femenino.

En la evaluación para obtener este galardón participaron 54 empresas, de las cuales, solo 15 fueron reconocidas por solucionar desafíos sociales como parte de su estrategia de negocio.

¿Qué es emprendedoras Bavaria?

En 2020 Bavaria impactó a 3.1 millones de colombianos a través de diversas iniciativas sociales, entre ellas, Emprendedoras Bavaria. Esta iniciativa está dirigida a transformar la vida de miles de tenderas en el país a través del fortalecimiento empresarial, apropiación digital, dotación de infraestructura e inclusión financiera, con los que ha beneficiado a más de 35.000 tenderas, incrementando sus ingresos diarios en un 30%.

“Emprendedoras Bavaria me ha permitido hacer crecer mi negocio y cumplir mis sueños, me ha enseñado a manejar mejor mis cuentas y me ha ayudado con mi tienda. Hoy soy una mujer empoderada” indicó Olga Ávila, tendera del barrio Tunjuelito en Bogotá, beneficiaria del programa desde 2019.

La clave: diversidad e inclusión

Cabe resaltar que, internamente, Bavaria también viene adelantando iniciativas para fomentar ambientes de diversidad e inclusión, por ejemplo, cuenta con apoyo en procesos de maternidad y paternidad, soporte financiero para tratamientos de fertilización e intervenciones que promueven el equilibrio laboral/personal. A la fecha, ha impactado a más de 1.403 colaboradores con estas iniciativas y ha sido reconocida por Merco Talento como una de las cinco mejores empresas para trabajar en Colombia.

“Nuestro compromiso con la diversidad e inclusión es integral y abarca procesos tanto internos como externos, que van desde la creación de líneas de producción inclusivas hasta el desarrollo de programas sociales dirigidos al fortalecimiento empresarial y el empoderamiento femenino.” afirmó Samira Fadul, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria.

La lista de ‘Empresas Inspiradoras’ hace parte del Movimiento Empresas IN, promovido por la ANDI y su Fundación, que identifica y reconoce las organizaciones más exitosas en la implementación de acciones concretas, pertinentes y sostenibles en materia inclusión dentro de su cadena de valor en el país.