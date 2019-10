Cacaos uribistas en Antioquia señalan a Paola Holguín como responsable de derrota de Ramos

La derrota del Centro Democrático en Medellín generó un cisma en el partido de gobierno y todos los dedos apuntan a una persona: la senadora Paola Holguín.

La W consultó a cuatro fuentes de alto nivel del partido del expresidente Álvaro Uribe en Antioquia que señalaron a Holguín y a su grupo político, conocido como "los Paolos", de actuar contra los intereses del partido, anteponiendo su propia agenda electoral y la del alcalde Federico Gutiérrez, contribuyendo al mal resultado de Alfredo Ramos.

Las fuentes consultadas coincidieron en que, durante toda la campaña, la congresista no apoyó al candidato de su partido y que, pese a su cercanía con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no sólo no propició sino que obstaculizó una posible unión entre Ramos y Santiago Gómez, que hubiera podido cambiar el resultado electoral en esa ciudad.

Los dirigentes consultados también señalaron que las actuaciones de Holguín, impulsadas entre otras cosas por una intensa pugna con el grupo político de Fabio Valencia Cossio, también tuvo un efecto directo en la derrota del Centro Democrático en los municipios del sur del Valle de Aburrá: Sabaneta, Itagüí y Envigado.

Varias de las fuentes consultadas también señalaron que la senadora había llegado incluso a plantear su renuncia al partido, durante el proceso de entrega de avales en el departamento de Antioquia.

La W consultó a la senadora Holguín, quien señaló que a lo largo de la campaña intentó propiciar una alianza entre Ramos y Gómez y que mantuvo esa línea hasta el último día de la campaña; también aseguró que hay voces en su partido que la intentan responsabilizar injustamente de las derrotas en su departamento y que la situación en el sur del Valle de Aburrá se dio, en buena parte, por la falta de apoyo de sectores de su partido en esos municipios. La senadora no confirmó ni negó si abandonará el partido, en medio de la alta tensión que se vive.

