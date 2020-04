Canciller no cumple con sus funciones y podría haber moción de censura: Chacón

En diálogo con La W, el representante del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón se fue lanza en ristre con la Canciller, Claudia Blum, a quien acusó de no atender al Congreso de la República.



"No sé cuál es la labor que el Presidente Iván Duque le ha encomendado, pero es claro que no va a cumplir. Ni siquiera atiende su deber constitucional de atender los requerimientos de una comisión", señaló.



El congresista cuestionó que la Ministra se haya tenido que declarar impedida en varios temas relacionados con su cartera y señaló "que hasta el momento no ha ido a la frontera a atender los problemas en esa región".



Chacón añadió que estudiará con cuidado qué ha hecho la ministra Blum desde que llegó al cargo y no descartó impulsar una moción de censura en la Cámara de Representantes contra la funcionaria.



"No es lo mismo estar sentado en una silla consular en Nueva York que asumir un ?ministerio en Colombia. (...) Ya hemos tenido suficiente paciencia con la Ministra", añadió.

