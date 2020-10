Cancillería inadmitió visa a youtuber alemán que ama a Colombia, por falta de requisitos

A través de sus redes sociales, el influenciador alemán reportó que la Cancillería colombiana no le otorgó la visa de residente pese a que “lleva cinco años pagando visas, impuestos y ha creado una empresa de turismo sostenible”.

Incluso advirtió que hace dos años solicitó una visa de migrante y se la dieron por menos tiempo del que contempla la ley.

“Se da por tres años y a mí me la dieron por dos años y ahora se venció. O sea, no me la dieron por tres años, como a los demás extranjeros, aunque yo cumplí con todos los requisitos”, dijo.

A propósito, el Consulado de Colombia en Frankfurt aclaró que la solicitud que hizo Wolf no corresponde a su estatus migratorio.

“Para el tipo de visa de residente a la que aplicó, la persona debe haber permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por 5 años, y al no cumplirse ese requisito no se admite la solicitud inicial”, especificó el Ministerio.

Y agregó que el ciudadano extranjero puede aplicar a la modalidad de visa que corresponda a su situación.

“Necesito vivir en Colombia, no necesito más, Colombia es el único país donde yo sí me siento en casa, acá en Alemania no me siento en casa. Yo sigo acá sabiendo que la cultura colombiana es la que más amo, la que más felicidad me trajo a mi vida personal”, concluyó Wolf en su video.