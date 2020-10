Cemex interpuso acción de nulidad contra la Dian

A través de la Superintendencia Financiera, Cemex Colombia informó que en el proceso que se viene adelantando por la Dian, respecto al impuesto sobre la renta del año 2011, interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de nulidad y restablecimiento del Derecho en contra de los actos administrativos expedidos por esa entidad (liquidación oficial del 14 de mayo de 2019 y la Resolución que resuelve el recurso del 03 de julio del 2020).

La empresa manifestó que cuenta con los argumentos legales y económicos que demuestran su correcto actuar. Sin embargo, resalta que no se puede determinar la probabilidad del resultado, cuyo trámite puede tardar alrededor de ocho años.

Este caso hace referencia a rechazos por parte de la Dian a deducciones incluidas en la declaración del impuesto de renta 2011 de Cemex.

Año 2012

Por otro lado, Cemex informó que, dentro del acto administrativo complementario emitido en el proceso de renta por el año gravable 2012, la Dian emitió una resolución confirmando su intención de cobro del saldo a favor que se originó en la declaración del año mencionado y que "fue compensado por parte de la empresa con impuestos de años posteriores (tal como fue informado al mercado el 2 de junio de 2020)".

Por ello, indica la empresa, procederá con la interposición del recurso legal pertinente para este nuevo acto administrativo.

Y agrega que en esta etapa preliminar no se espera que se produzca una resolución adversa," no obstante, al día de hoy no se puede determinar la probabilidad del resultado. Cualquier pago del saldo a favor y de la multa referida, solo tendría lugar en el momento en que el asunto se resuelva en última instancia judicial de manera adversa a la compañía, caso en cual podría tener un impacto material negativo en los resultados de operación, la liquidez o la posición financiera".