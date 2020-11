Char y su círculo tienen la costumbre de chuzar: Guzmán Chams a María Jimena Duzán

En diálogo con María Jimena Duzán para La W, el abogado y ganadero Luis Eduardo Guzmán Chams se refirió a sus denuncias contra varias figuras públicas por presiones y hostigamientos para retirar una denuncia.

Le puede interesar: Juanita Goebertus no aspirará al Congreso en 2022

Dicha denuncia, que data del año 2017, procede contra el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, debido al presunto pago de pago de sobornos y coimas para quedarse con un contrato para la construcción del megatanque de agua potable para la zona suroccidental de la capital del Atlántico.

Así, Guzmán Chams aseguró en La W que "en honor a la verdad, quien coloca las denuncias en este proceso y se autoincrimina de una manera absurda fue Carlos Vengal".

Cabe recordar que el contratista Vengal, también denunciado, debía pagar dicha coima, pero que como no tenía el dinero, supuestamente acudió a él para que la pagara a cambio de mayores ganancias. Según denunció Guzmán Chams en su momento, dicho dinero habría sido usado "en gastos de campaña" para reelegir a Char.

De esta manera, el ganadero se refirió a las irregularidades cometidas en el mencionado contrato: "Eso es religioso allá en Barranquilla, tienes que dar el 10% o no hay contrato (...) cuando yo entrego el dinero, el contrato no arrancaba, demoró más de un año la plata ahí. Yo, como una persona responsable, asumí la obra física y económicamente. Este tanque lo hice yo, no Carlos Vengal".

Lea también:

A su vez, mencionó el papel del exalcalde Char: "Cuando yo entro al negocio en 2015 Carlos Vengal me hace ir donde Luis Fernando Vázquez, la mano derecha de Alex Char".

"David Name muy elegantemente me dijo que esto iba a terminar muy mal y que iba a tener que hablar con Margarita Cabello. En la última reunión cuando ven que yo no cedo ante las presiones Luis Fernando Vázquez me dijo que tenía que retirar las demandas porque tenía que pensar en mis hijos y en mi familia", relató.

También advierte que Alex Char "siendo fiel a su manera de actuar, nunca da la cara, él nunca sabe nada".

Además, el ganadero hizo referencia a los presuntos seguimientos que se han producido en su contra, pues ha denunciado haber sido víctima de múltiples amenazas, seguimientos, perfilamientos y acoso a su vida personal y familiar.

Así, Guzmán Chams reiteró que se está utilizando personal y vehículos de la Sijín de la Policía de Barranquilla para intimidarlo con requisas y detenciones sin orden judicial: "Todo este calvario de amenazas va acompañado de una cantidad de seguimientos por parte de la Sijín de Barranquilla. El señor Alejandro Char, y todo su círculo cercano, tienen la costumbre de chuzar".