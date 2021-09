“Cierre la boca de una vez”: Mancuso denuncia amenazas de ‘Águilas Negras’

Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), denunció a través de un comunicado que él y su grupo de abogados fueron amenazados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Mancuso aseguró que estas amenazas buscan afectar su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con información del conflicto en el país.

En el panfleto de las Águilas Negras se evidencian las advertencias que le hace ese grupo criminal al exlíder de las AUC, además de declararlo objetivo militar.

“Hemos tenido acceso a las declaraciones y escritos del comandante Mancuso ante la JEP, lo que nos obliga a advertirle: cierre esa boca de una vez, deje de contarle a esos izquierdistas lo que no debe. No ayude a nuestros enemigos. No se atreva a contar cómo erradicar los cultivos ilícitos”, señala el panfleto.

“Usted conoce nuestros alcances, cómo operamos y lo que le hacemos a los traidores y desleales (…). Ha sido declarado objetivo militar de nuestra organización. No hay lugar de Colombia en donde no podamos encontrarlo”, añaden.





De esta forma, Mancuso mencionó que ha solicitado al Estado colombiano garantías para él, sus abogados y su familia sin que se les brinde dicha ayuda.