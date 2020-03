Claudia López dio negativo en prueba de coronavirus (Covid-19)

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que no tiene Covid-19 después de haber recibido los resultados de su prueba.

La mandataria se vio obligada a hacerse la prueba este viernes después de haber estado en contacto con el alcalde de Popayán, Juan Carlós López, hace algunas semanas.

La alcaldesa informó que después del anuncio del presidente Duque de cuarentena total en todo el país desde el el próximo martes, la el Labortario distrital de Salud le dio prioridad a los resultados de su prueba.

Junto a ella el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, también se realizó la prueba y el resultado fue negativo.

Me han entregado el resultado de la prueba para coronavirus, ha salido NEGATIVO. No teman seguir el protocolo, no teman llamar y consultar. Tengan la seguridad de que si cumplen con su deber estarán salvando muchas vidas.