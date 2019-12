Claudia López y Angélica Lozano dan detalles de su matrimonio

Este lunes 16 de diciembre se llevará a cabo el matrimonio de dos prominentes profesionales y exitosas figuras políticas de la actualidad nacional: la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora de la República, Angélica Lozano.

La pareja, que se conoció en 2007 y cinco años después formalizó su relación, habló en La W sobre la ceremonia que se llevará a cabo en la Notaría 69 de Bogotá y que ha sido organizada a pocos días de que López asuma el segundo cargo más importante del país.

La senadora Lozano explicó: “Desde hace mucho tiempo habíamos decidido casarnos y dos veces pusimos fechas, pero por andar siempre ocupadas, no habíamos podido. Se vienen cuatro años intensos, así que dijimos: ‘toca ahora, o se nos demora cuatro años más’”.

Por su parte, la alcaldesa electa indicó: “Nadie va a ir a cubrir la boda, nosotras compartiremos unas foticos y ya. Es un momento muy familiar e íntimo (…) este año me ha demostrado que no importa yo cuánto dé, siempre voy a recibir más. Me gradué de mi doctorado (en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern), fui electa como alcaldesa y ahora me voy a casar con el amor de mi vida”.

Respecto a Lozano, Claudia López manifestó: “Ella es un angelito, un ser extraordinario. Tiene el don de ver en cada ser humano lo mejor que tiene y conectarse desde ahí. Tal vez lo único que no me gusta es que es un triz desordenada”.

Finalmente, la alcaldesa electa envió un mensaje a todas las parejas que han pensado formalizar su relación: “Los invito a no contenerse, a no calcular, ¿qué pueden perder? Por amor en la vida vale la pena arriesgarlo y darlo todo”.

