Colfecar mantiene su propuesta de convertir el Mintransporte en un Ministerio de Logística

Tras la propuesta realizada en Expologística 2019 por parte de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, acerca de que es hora de convertir el Ministerio de Transporte en un Ministerio de Logística, por los retos que actualmente afronta este sector, el importante gremio camionero, sostiene en pie dicha idea con el fin de que en algún momento se analice y se realice.

En su pronunciamiento Juan Miguel Durán, presidente de Colfecar dijo que: “Nosotros creemos que la visión de Colombia debe cambiar. Que todos veamos la necesidad de tener una política pública en logística, que todos los actores dentro de la cadena logística deben trabajar de forma articulada, ya que la eficiencia de uno incide en la eficiencia del otro. En ese sentido cuando enfocamos a nivel gubernamental, un Ministerio de Logística es la necesidad de hoy, que pueda interactuar con todos los actores para generar esa cohesión y esa necesidad de trabajar todos de la mano para que efectivamente podamos ser más competitivos”.

Se debe decir, que aunque sobre la idea no ha habido pronunciamiento alguno desde ninguna parte del Gobierno, la misma si conto con el apoyo de otros importantes gremios económicos como Procolombia y Analdex.

En el caso de Analdex, su presidente Javier Díaz Molina, sostuvo que a idea de evolucionar el Ministerio de Transporte a Logística es viable y digna de ser analizada. “Acordémonos que el Ministerio de Transporte ha evolucionado de Obras Públicas, y se entendió que no bastaba con construir obras sino lo que iba por encima era muy importante y migró al Ministerio de Transporte y hoy lo que se está reconociendo es que no basta con transporte, hay que mirar una figura más integral que es la logística, y por ende la propuesta de Colfecar va hacia un ministerio que integre tareas que en muchas ocasiones están huérfanas no tienen doliente. Por ello no pensar solamente en el transporte intermodal sino los nuevos canales de comercialización, del internet de las cosas, comercio electrónico, son aspectos que están regados en el Ministerio de Comercio, en el de las TICs, pero en últimas tienen un elemento de logística, entonces es mirar cómo integrar eso”.