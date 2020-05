¿Colombia, Estado laico o católico?

Un trino de Marta Lucía Ramírez y una circular del Ministerio del Interior sobre declarar convocar un día nacional de oración desató polémica en las redes sociales, en donde los usuarios citaron a la Constitución y a la ley 133 de 1994 para evidenciar que Colombia es un Estado Laico.

Rodrigo Uprimny, profesor y abogado constitucionalista y Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá hablaron en Sigue La W sobre si el Gobierno debe promover las manifestaciones religiosas.

En primer lugar, Uprimny dijo que "si bien los servidores públicos conservan su libertad religiosa y pueden expresar sus convicciones, no pueden hacerlo en actos oficiales".

Mientras que Rueda señaló que "nuestro Estado no es solo lo que está escrito, sino lo que la gente es, piensa y lleva en su alma (...) no podemos abolir la condición espiritual propia de nuestra nación. No queremos estar por encima de nadie".

Ante esto, Uprimny aseguró que "cuando se ejercen funciones públicas y se es un servidor, no se puede hacer predominar la visión religiosa sobre otras o sobre quienes no las tienen".

De otro lado, Rueda afirmó que "la Iglesia ya no está en ese plan de sacar a unos para que lleguen otros, somos multiculturales y multiétnicos".