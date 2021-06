Comunidades Wayúu no volverán a mesa de diálogo con el Gobierno y el Cerrejón

Por medio de una declaración varias comunidades afectadas por el desvío del Arroyo Bruno (Guajira) señalaron que no volverán a la "Mesa Interinstitucional" ordenada por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela que protegió sus derechos, porque argumentan que no se les ha tenido en cuenta en las decisiones adoptadas por el gobierno y la minera Cerrejón sobre si se produce o no el retorno de las aguas que fueron desviadas para explotar un yacimiento de carbón.

De acuerdo con líderes comunales como Leobardo Sierra, la determinación de mantener la desviación del arroyo en el punto que ha causado la polémica porque no contó con un informe técnico riguroso antes de tomar una decisión como lo ordenaba la Corte.

"Ahí hubo fue un debate, cuando le hemos preguntado a personas que saben nos dicen que el informe que sacaron no fue un estudio elaborado por algún experto", manifestó.

Ante ese análisis y la denuncia sobre la no respuesta a sus solicitudes por parte del juzgado encargado de la verificación del fallo ubicado en Bogotá para que se cumpla lo dispuesto, pidieron que la Corte Constitucional vuelva a tomar manejo y revisión de la sentencia para que haga efectivos sus derechos.

"Que sea la Corte la que retome el proceso, no la juez esa de garantías, que nos está poniendo en riesgo la vida y la dignidad de las personas”, indicó.

Aunque según ellos el gobierno y la empresa han mencionado que el retorno de las aguas al cauce natural no se realizará por sus costos, las comunidades insisten en que se produzca, porque incluso el ofrecimiento de un canal superficial en el lugar donde se desvió el Arroyo Bruno va en contra de sus tradiciones y su sustento.

"Eso no fue creación de Dios ni de la naturaleza, ellos dicen que es mejor. Antiguamente ahí había peces, era una despensa de alimentos que teníamos nosotros, de plantas medicinales, ese canal no tiene esas propiedades que ellos han ido desconociendo", indicó Sierra.

W Radio consultó al Ministerio de Ambiente que lidera la Mesa Interinstitucional para conocer su posición sobre esa denuncia y cómo se resolverá ese conflicto, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta.