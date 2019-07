Consejos para reintegrarse laboralmente después de haber sido despedido

Iniciar un proceso de reinserción laboral después de haber sido despedido puede ser todo un reto profesional. Implica, en sí mismo, enfrentarse nuevamente a un mercado laboral poco conocido cuando, en muchos casos, los candidatos no han tenido oportunidad de buscar empleo con anterioridad. Por eso, es importante desarrollar los conocimientos e indagar en las competencias necesarias para conseguirlo.



Según los expertos, para iniciar el proceso es importante empezar desde lo básico, en primer lugar construir su perfil profesional y plasmarlo en un CV u hoja de vida, que le permita transmitir sus logros, así como sus oportunidades de mejora, y construir un plan de proyección profesional que lo lleve a plantearse objetivos de carrera, seguido debe apoyarse en actividades como el networking le permitirá aumentar sus posibilidades de ser considerado para una nueva oportunidad a partir de su comunicación de disponibilidad.



Una vez abordado el primer paso, la preparación y la actitud frente a la nueva búsqueda será de vital importancia para ser considerado como un excelente candidato. Por ello, es importante informarse y conocer el mercado al cual se estarán enfrentando pues, normalmente, la búsqueda de trabajo no es una actividad que los profesionales realicen con regularidad lo que los lleva al desconocimiento del panorama laboral en su ejercicio profesional.



Para Pablo Arango, country Manager de DNA Outplacement, la entrevista, en este orden de ideas, se convierte en el escenario ideal para darse a conocer de manera profesional. Por ello, “es importante estar preparado para preguntas como ¿Cómo estás?, ¿Por qué saliste de tu último trabajo? o ¿Qué buscas para tu futuro? La primera normalmente da inicio a la sesión, por lo que no debe convertirse en su momento de terapia pues mostrará debilidad emocional y falta de autoestima”.



Por su parte, Arango argumenta que para enfrentar la pregunta de cómo salió de su último trabajo debe ser abordado desde la verdad, siendo transparente con el entrevistador.



“Independientemente de cómo haya sucedido, el relato debe ser consistente, jamás se debe mentir o hablar mal del anterior empleador, y partir de la oportunidad de mejora que esto significó para usted como profesional, es decir, el aprendizaje obtenido a partir de su experiencia”, añadió el experto.



A la pregunta ¿Qué busca para su futuro?, la mejor respuesta estará enfocada en dar a conocer su experiencia y cualidades profesionales, haciendo énfasis en su trayectoria y cómo esto traza una línea lógica de evolución en su plan de carrera profesional. “Omita comentarios como querer demostrar su valor pues esto denotará un poco de desespero y resentimiento frente a lo que le sucedió con su anterior empleador”, indicó Arango.



Un consejo por parte del experto es tomar la iniciativa en su proceso de recolocación laboral. “No sea pasivo esperando obtener una respuesta detrás de su computadora, cada vez que tenga una entrevista, muéstrese informado e interesado, llame a su entrevistador para conocer el estado del proceso y sea proactivo”.



Para poder conseguir empleo de manera más rápida Pablo Arango recomienda aprovechar los recursos tecnológicos con los que cuenta para activar su networking, contactar empresas y participar en grupos que ofrezcan oportunidades laborales. Participe de eventos y comunique que está disponible, incluso a su círculo familiar”.



Finalmente, y no menos importante, infórmese sobre su valor en el mercado. “Utilice plataforma de estudios salariales, como Show me The Money, para conocer el valor real de su gestión. Esto le dará una ventaja competitiva en el momento de indicar y negociar su aspiración salarial. Pedir demasiado, o muy poco, también es un factor que lo puede llevar a quedar por fuera de un proceso”, concluyo Arango.

Le puede interesar: