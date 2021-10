Contradicciones en estudios sobre afectaciones ambientales de la minería en Jericó

En La W se supo sobre un estudio de Comfama que evaluaría las implicaciones ambientales en un proyecto de minería ubicado en Jericó, Antioquia, distintas a las que aborda la empresa encargada. Se trata de un proyecto del que hablaron expertos de la Universidad Nacional.

El primero en referirse a la discusión con las implicaciones de dicha explotación de AngloGold fue el profesor Julio Ferro. Durante la conversación aseguró que podría traer graves daños ambientales para el agua de la región y hasta para las aguas subterráneas.

Ferro resaltó las contradicciones que encontró en el estudio de la empresa, contrastando con la información que arrojó el de Comfama. “En el acompañamiento que hicimos al campesinado y en la revisión del impacto ambiental vimos es que era un estudio muy largo que abordaba gran cantidad de temas, un abordaje lleno de contradicciones”, aseguró.

Más adelante aseguró que los efectos en las aguas subterráneas son “mucho más graves” que lo que se ve a simple vista. Incluso se refirió sobre los desechos tóxicos que se podrían generar.

Lea también:

En contraste, el geólogo Oswaldo Ordóñez se refirió sobre el tema y criticó el estudio de Comfama. “Eso no es manipular los estudios, estaríamos transmitiendo que los ingenieros son unos mentirosos. En ninguna parte el proyecto no se ha dicho que no se va a afectar nada”, contó.

Además aprovechó para explicar las implicaciones ambientales. “Va a haber efectos en el paisaje como todo proyecto minero, produce huecos, desechos”, explicó.

También respondió sobre las afectaciones que tendría en el turismo y el patrimonio en Jericó. “El turismo solo se potencializa con la llegada de la Madre Laura (religiosa colombiana santificada). No vengamos a hablar de patrimonio, el turismo solo se potencializó después”, aseguró Ordóñez.

En el encabezado escuche la discusión completa sobre el proyecto minero.