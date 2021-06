¿Cuál es la importancia de la lectura y la escritura en el currículo universitario

Gracias a la tecnología y las nuevas herramientas de comunicación, en Colombia los niños y las niñas leen más que los jóvenes y adultos; puesto que, según una encuesta sobre consumo de lectura publicada por el DANE entre 2015 y 2016, los niños entre los 5 y 11 años leen 3,3 libros al año, en promedio, sin embargo, son pocos los estudios que detallan el nivel de la compresión lectora de una persona. Esta situación ha llevado a los colegios y a las universidades a implementar estrategias oportunas para que los estudiantes del país desarrollen las habilidades para leer y escribir.

Debido a esto y pensando en los estudiantes que terminaron el bachillerato, quienes serán los profesionales del mañana, y basados en que la educación escolar en Colombia no es igualitaria, para la Universidad del Norte es fundamental desarrollar en los estudiantes las competencias para la lectura y escritura en la universidad. Por ello, desde 2014 implementa un programa de formación docente para que desde las diversas asignaturas los estudiantes aprendan a leer y escribir de manera competente.

A esto, Teresa Benítez Velásquez, docente del departamento español de UNINORTE, explica de manera detallada cuál es la importancia del desarrollo de las competencias comunicativas en la academia y cómo esta reconocida universidad, a nivel local e internacional, acompaña a los estudiantes para que sepan leer y escribir, no solo para sus disciplinas del conocimiento, sino para cualquier ámbito de la vida.

“La lectura y la escritura son competencias fundamentales para aprender en la universidad y desempeñarse con éxito en el campo profesional. En el contexto universitario, los estudiantes necesitan adquirir el conocimiento propio de su disciplina para poder insertarse e interactuar con éxito en las diferentes comunidades académicas y profesionales. Gran parte de este conocimiento viene contenido en los textos que leen y producen a lo largo de la carrera, los cuales son más complejos, pertenecen a géneros diversos, y tienen características distintas a las de los textos que solían leer y escribir en la escuela. Por ello, es necesario proporcionarles las herramientas necesarias para leer críticamente y aprender de los textos, comunicar efectivamente el conocimiento, y convertirse en aprendices autónomos, capaces de gestionar su propio aprendizaje. Esto es especialmente importante para aquellos estudiantes que ingresan a la universidad con deficiencias en lectura y escritura desde el bachillerato y arrastran estas deficiencias a lo largo de la carrera.”, señaló la docente, Teresa Benítez Velásquez.

Debido a que la educación primaria y secundaria que se enseña en Colombia está dividida entre colegios públicos y privados, muchas instituciones no cuentan con los recursos para preparar de manera íntegra a sus alumnos en diversas competencias básicas del conocimiento, en este caso en lectura y escritura. Es por esto que las universidades se aseguran de formar profesionales que cuenten con las herramientas necesarias para escribir y leer de manera clara textos académicos que pueden entender sus colegas de área y la comunidad en general.

Según lo anterior, la lectura y la escritura a través del currículo de una universidad ayuda implementar toda una serie de estrategias de enseñanza que inciden en las formas de aprender y el desarrollo de competencias de comunicación, las cuales serán un gran complemento en la carrera que eligió el individuo, permitiéndoles tener un mejor desempeño académico y profesional.

Para incentivar el desarrollo de la lectura y la escritura, en la Universidad del Norte existe el Programa Institucional Eficacia Comunicativa (ECO), una estrategia transversal para el afianzamiento de la lectura, la escritura y la oralidad académica en lengua materna. El programa se fundamenta en dos pilares principales: un enfoque funcional de enseñanza que concibe el lenguaje como un sistema para construir significados, y a los textos como fenómenos sociales con patrones reconocibles y propósitos definidos que pueden ser enseñados y aprendidos; y un enfoque sociocultural que concibe el aprendizaje como un proceso social que sucede con la mediación de personas expertas y en interacción con otros.

El programa ECO incluye tres componentes principales: curricular, extracurricular y co-curricular. El componente curricular está constituido por dos cursos obligatorios de formación básica en competencia comunicativa para todos los estudiantes durante el primer año de carrera, y un plan de acompañamiento a docentes de áreas disciplinares, denominado Plan de Acompañamiento Cursos ECO, para incorporar la enseñanza de la lectura y la escritura de manera explícita en sus asignaturas. El componente extracurricular, denominado Agenda Ñ, consiste en un conjunto de actividades periódicas organizadas por nuestro centro de escritura para promover el potencial creativo del lenguaje. El componente co-curricular consta de iniciativas de apoyo a la lectura y la escritura académica, tales como tutorías de escritura, clubes de lecturas académicas y recursos digitales. De este modo, el Programa ECO posiciona la lectura y la escritura en el centro de la vida académica y hace evidente, a estudiantes y docentes, la relación directa entre el lenguaje y el aprendizaje.

“En la Universidad del Norte somos conscientes de la necesidad de que los estudiantes reconozcan las características de los textos, orales y escritos, que circulan en las comunidades discursivas de sus disciplinas, y que desarrollen estrategias para que puedan aprender de ellos, no solo el conocimiento disciplinar, sino también el lenguaje y las formas de comunicación propias de dichas comunidades. Asimismo, reconocemos que la enseñanza de la lectura y la escritura académica requiere de un acompañamiento sistemático y gradual por parte de los docentes en todas las áreas del currículo, pues no es posible asumir que los jóvenes ya traen estas competencias completamente desarrolladas de la escuela. Es decir, este proceso es responsabilidad de todas las áreas del conocimiento, no solo del área de lenguaje”, detalló la magister en Educación, Teresa Benítez.

Además, la docente de UNINORTE añadió: “La meta de la Universidad del Norte es lograr que todos los estudiantes desarrollen una competencia comunicativa que les sirva en la academia para aprender, en el ámbito laboral para ser profesionales de excelencia, y en la vida cotidiana para ejercer su ciudadanía de manera plena”.

Con la intención de preparar excelentes profesionales en pro del futuro del país y del mundo, para la Universidad del Norte es indispensable que sus estudiantes de pregrado y posgrado tengan altas capacidades de comprensión lectora y de escritura, con el fin de adaptarse y saber comunicar de manera asertiva sus conocimientos a sus colegas y a la comunidad en general.

Mas información: https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-lenguaje-y-sociedad/inicio