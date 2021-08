De la Calle y Sergio Jaramillo rechazan amnistía general propuesta por Uribe

En una carta pública, el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle, y el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, advirtieron que la amnistía general propuesta por el expresidente Álvaro Uribe afectaría a las víctimas del conflicto y a los miembros de las Fuerzas Militares que están participando en la justicia transicional.

Los exnegociadores del Acuerdo de Paz con las FARC aseguraron que esta iniciativa haría que la seguridad jurídica “se esfume”.

Y aunque aclararon que en el acuerdo quedó explícito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer, aseguraron que “eso no quiere decir que el expresidente Uribe no pueda, ni deba, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones de la justicia transicional”.

Finalmente, lo invitaron a “elevar el ancla de la polarización y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación”.

“Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las FARC según los lineamientos de la Corte Constitucional”, dice la comunicación.

“Lo mismo debería hacer la izquierda ahora que Petro se une a las voces y apoyo a una amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre el Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC-EP”, concluyeron.

