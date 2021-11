Denuncian impunidad tras la muerte de 10 jóvenes por protestas en Bogotá

El Concejo de Bogotá presentó un informe realizado durante 6 meses en donde lamentablemente se revela un panorama desolador de impunidad, “restricción en el acceso a la información, revictimización y nulas garantías de no repetición con las víctimas de la noche del 9 y 10 de septiembre”, en donde 10 personas resultaron muertas en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.

El primer hallazgo del informe revela que a más de un año de los hechos no se ha dado ninguna condena contra los responsables, en los que se presume que uniformados de la Policía dispararon indiscriminadamente contra población civil. “Un panorama evidente de impunidad o falta de esclarecimiento de estos casos de abuso policial”. “A la fecha, la Fiscalía tiene registro de solo 8 noticias criminales que cursan por el delito de homicidio, de las cuales 7 se encuentran en juicio, lo cual contrasta con lo que ha trascendido en la opinión pública de juicio solo contra tres patrulleros.

Los que ha hecho el ente de investigación es relacionar los procesos que se adelantan también por el asesinato de Javiér Ordóñez, es decir que presenta resultados de forma tendenciosa pues no responde con exactitud sobre los procesos por la muerte de los 10 ciudadanos en Bogotá durante las protestas”.

“Peor aún, sobre los 75 casos de personas heridas, la Fiscalía reconoce que por el delito de lesiones personales y en los que se habrían usado armas de fuego en esas fechas solo 2 casos se encuentran en etapa de indagación,” agrega el Concejal Julián Rodríguez.

Además señala que como si fuera poco, “no se conoce ningún resultado en el esclarecimiento de la responsabilidad de mando, en lo referente a los 18 oficiales y suboficiales que el Concejal Rodríguez Sastoque denunció penalmente ante la propia Fiscalía, entre ellos dos coroneles que se hicieron presente en los CAI de Verbenal y La Gaitana en esas noches y que cuyo responsabilidad por acción u omisión debe esclarecerse”.

“El Comandante de la Policía Metropolitana le reconoció, en respuesta a un derecho de petición, que NO ha tomado acciones dirigidas a impedir la revictimización por parte de uniformados contra familiares de las víctimas del 9 y 10 de septiembre, si bien se han tomado algunas medidas por disposición judicial o por derechos de petición de las victimas se evidencia que no hay un direccionamiento desde la cadena de mando para proteger a las víctimas frente a hostigamientos y amenazas”.

Sobre la función actual de los policías investigados por estos hechos no se ha concretado ninguna “actuación dirigida al retiro discrecional de estos uniformados, ni siquiera de los tres patrulleros imputados. La propia Policía Metropolitana señala que siguen activos en la institución desempeñando funciones propias de integrante de patrulla en CAI”. “Lo más aterrador es que los tres patrulleros imputados, no solo no han sido retirados, sino que además han recibido reconocimientos en forma de felicitaciones con posterioridad al 9 y 10 de septiembre de 2020.

El Patrullero Lasso Valencia ha recibido dos de estos reconocimientos en enero y febrero de este año. Absolutamente revictimizante.”