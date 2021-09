Denuncian que un estafador suplanta al director del Dane

En diálogo con Sigue La W, Javier Pereira, víctima de estafa de quien está suplantando la identidad del director del Dane, Juan Daniel Oviedo Márquez, explicó que “lo conozco desde hace bastantes años. Ya habíamos tenido oportunidades de hacer algunas transacciones y me ayudaba con temas de vivienda”, por lo que “generó una especie de confianza, de relación que sencillamente podíamos seguir haciendo las cosas sin problema. Todo había salido bien hasta este año. El señor dijo que es primo del director del Dane, pero lo que pretendíamos hacer no tenía nada que ver con” este funcionario público.

Otra víctima es Magda Usme, quien denunció que “hizo un comentario a uno de los socios que él tenía” sobre la supuesta relación consanguínea con el director del Dane. “No sé si lo hizo en tono de burla. Se ha notado ciertos abusos” del “estafador y suplantador de identidad”. “A través de una inmobiliaria lo conocí hace tres años. Me ayudó para la compra y venta de un apartamento. Ayudó a mi hermana y mi cuñada. Resulta que estafó los señores que iban a comprarle un apartamento a mi hermana”.

“Me dijo que necesitaba un favor para cerrar un negocio, pero no pagó ni siquiera los intereses. Me hizo una llamada que pareciera que estuviese en Estados Unidos”, finalizó Usme.

En respuesta, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, afirmó que “no tengo ningún primo llamado Juan Daniel Oviedo Márquez. Es importante revisar la hoja de vida de los funcionarios públicos”.

“Oviedo Márquez parece que hipnotiza a la gente entregando anticipos. Para mí fue sorprendente que eso sucediera. Los mecanismos que tengo al alcance son muy limitados” para resolver este inconveniente. “Siempre que sucedan este tipo de situaciones, hay que recordar que las hojas de vida de los funcionarios son públicas y los correos están ahí para responder sus dudas”, en referencia a contactar a cada funcionario público cuando una persona afirme ser familiar de este.

