Diego Cadena advirtió sobre excesos de Juan Guillermo Monsalve en prisión

Este sábado 4 de enero, el Inpec realizó un allanamiento en la casa fiscal de La Picota en la que se encuentra recluido Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe en el caso que lleva la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos.

En dicho operativo el Instituto encontró objetos prohibidos, como dinero en efectivo (dinero que es objeto de investigación), celulares, computadores, iPads, cuchillos, una impresora, cargadores y varias botellas de diferentes licores. Todo este hallazgo se dio gracias a un perfil falso de Facebook en el que Monsalve publicaba fotografías departiendo con amigos y familiares.

El abogado Diego Cadena, investigado en el caso de los falsos testigos, advirtió en entrevista con W Radio en octubre de 2019, que Monsalve contaba con beneficios en la cárcel.

“(…) El señor Juan Guillermo Monsalve estaba enviando mensajes para que lo fueran a escuchar, yo fui y lo escuché, no olvido las palabras que me dijo el señor Monsalve el día que me entreviste con él, le digo yo, bueno hermano qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere decir, me dice es que esa gonorrea de Cepeda (refiriéndose al senador Iván Cepeda) me quedo mal, yo tenía una celda en el Paz B y tenía DirecTv, tenía teléfono, tenía comodidades y ahora me cambiaron con un poco de personas”.