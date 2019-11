Duque descarta "golpe a las pensiones" y recorte de salario para jóvenes

Durante la clausura del 31º Congreso Nacional de Cajas de Compensación, en Cartagena, el presidente organizado Iván Duque Márquez, reiteró su voluntad de respetar los derechos de los trabadores y acudir a la concertación para la toma de decisiones sobre aspectos laborales y pensionales.

“Algunos en América Latina quieren exacerbar odios y no concordia. Es más, muchos han apelado a falsedades y mentiras para tratar de generar sentimientos de agravio en la sociedad. Algunos han tratado de señalar como motivación para exacerbar esas realidades en Colombia que este Gobierno, supuestamente, atenta contra los trabajadores”, afirmó Duque.



El Jefe de Estado expreso su deseo de “seguir defendiendo esa conversación tripartita”, entre Gobierno, trabajadores y empresarios, al igual que su “genuina voluntad de buscar esa concertación para el bien de Colombia”, frente a lo cual consideró necesario “desvirtuar” una serie de falsedades, entre las cuales se encuentra un supuesto “golpe a las pensiones”.



“Dicen que el Gobierno Duque está preparando un golpe a las pensiones. ¡Mentiras! Nuestro Gobierno tiene claro que esa discusión la vamos a abordar también en la Mesa de Concertación, porque esa tiene que ser la posibilidad de toda la sociedad para que cerremos la brecha más grande, y es la brecha de falta de cobertura pensional”, aseveró.



Así mismo, desmintió versiones según las cuales se prepara una reforma laboral lesiva a los intereses de los trabajadores: “Mentira, porque nosotros estamos llevando esa conversación a la Mesa de Concertación Laboral”.



El Jefe de Estado también rechazó la versión según la cual el Gobierno ha propuesto un pago inferior al salario mínimo para los jóvenes.



“Esa es una gran mentira, porque nosotros no estamos a favor de pauperizar el empleo de los jóvenes, sino, todo lo contrario, de buscarles oportunidades”, enfatizó, y solicitó a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, para que “en el marco de la Comisión de Concertación, con empresarios, con dirigentes sindicales, invitando a expertos, podamos sacar adelante una gran agenda para enfrentar el desempleo juvenil en nuestro país”.



El mandatario recalcó su voluntad de proteger y fortalecer a Colpensiones. “Nosotros tenemos claro, y más claro que nunca, que nuestra agenda social implica que entre todos construyamos y, por eso, a los que dicen que el Gobierno Duque quiere acabar Colpensiones, aquí lo quiero reafirmar: Colpensiones no solamente ha sido defendida, sino que ha sido y será fortalecida como un instrumento para todos los colombianos”, dijo

