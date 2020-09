Duque lamenta versión de Timochenko ante la JEP y la califica de “descarada”

El presidente Iván Duque cuestionó el testimonio que entregó Rodrigo Londoño ante la JEP, frente al reclutamiento de menores en el marco del conflicto armado.

“Es realmente preocupante y lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las FARC y que dijera, de manera descarada ante el país, que las FARC nunca reclutaron menores, que nunca cometieron violaciones, que nunca narcotraficó”, dijo.

En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, el mandatario enfatizó en que estos hechos fueron vistos ante los ojos del mundo e insistió en la necesidad de exigir verdad, justicia, reparación y no repetición.

“Basta con escuchar los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca para darse cuenta de que sí había violaciones y era sistemático”, señaló.

Entretanto, Duque aseguró que los antiguos comandantes de las autodefensas deben regresar a Colombia para cumplir sus penas pendientes.

“Yo celebro que no les han abierto la compuerta de entrar a la JEP porque es claro que muchos pretenden regresar a Colombia, tocar las puertas de la JEP para decir que supuestamente van a dar toda la verdad, pero realmente lo que buscan es no tener cárcel y gozar el beneficio de no extradición para recuperar muchas actividades criminales”, concluyó.