Duque pide actuar ante incumplimientos de Farc y ubicar al culpable del crimen de Gómez

El presidente Iván Duque hizo duras declaraciones contra los líderes de las extintas Farc, en el marco de la primera Conferencia Internacional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Duque ratificó el compromiso del Estado con la paz y la justicia genuina, pero pidió que la verdad sobre el conflicto sea comprobada y no “parcial o amañada”.

Durante su intervención frente a reconocidos representantes de la justicia transicional, les exigió a los excombatientes de las Farc frenar las declaraciones donde niegan el reclutamiento forzado y los abortos en sus filas, al considerarlas “desafiantes y revictimizantes”.

También se refirió al magnicidio del ex líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, y le pidió a la JEP celeridad en la investigación.

“Que la Fiscalía General de la Nación siga manteniendo sus competencias para quienes no estén en el régimen de la justicia transicional y proceda con las investigaciones, y que estas sean contrastadas con la labor diligente que se adelante en la justicia transicional. Que no quede ninguna duda, un imperativo de la justicia es encontrar el verdadero culpable y no cualquier culpable”, dijo.

Otro punto álgido que abordó tiene que ver con el inventario que, hace tres años, el partido les entregó al Gobierno y a la ONU para reparar a las víctimas.

Según el mandatario, los excombatientes han incumplido por lo que le pidió a la JEP “tomar decisiones oportunas”.

“Tres años después de haber definido este inventario, los integrantes de las Farc no han finalizado la entrega material de todos los bienes inventariados y tampoco han aportado al Gobierno la información necesaria para cumplir con este propósito”, señaló.

Además, advirtió que disidentes, como Jesús Santrich, Iván Márquez y el Paisa, “pusieron en tela de juicio la administración de justicia” ya que fueron excluidos de la JEP luego de más de 9 meses de reincidir.

Finalmente aclaró que dentro de la JEP no hay cabida para los antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.