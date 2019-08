El lado humano de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Para finalizar el Gran Debate W a la Alcaldía de Bogotá, no podían faltar las preguntas cuyas respuestas nos acercan más a los candidatos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando resaltaron la influencia de sus mamás y compartieron las enseñanzas que tuvieron para con ellos.



“Maestra, educaba a miles de niños en Bogotá. Es el orgullo de mi vida. Me enseñó a leer, me enseñó que uno en la vida sale adelante con verraquera, con carácter, que nada le queda grande, y que con educación todo es posible”, dijo Claudia López.



A su turno, Carlos Fernando Galán apuntó que también admira a la mamá de Claudia López, y resaltó que su mamá también es hecha a pulso: “mi mamá perdió a su padre cuando tenía 16 años; a su madre, cuando tenía 22. Sola salió adelante, no terminó el colegio. Nos sacó adelante después de la muerte de su esposo. Es una mujer verraca, echada pa’lante que me ha inspirado toda la vida”.

Hollman Morris también dedicó palabras a su madre, quien estaba en primera fila para acompañarlo en el debate: “mi mamá es trabajadora pública del acueducto de Bogotá, toda su vida, pensionada del acueducto. Me enseñó el amor por lo público. También nos enseñó que nada en la vida nos lo han regalado y que teníamos que salir adelante. Junto a mi padre nos dio lo más valioso: decencia, educación, dignidad y convicción”.

“Mi mamá no está aquí pero está en el cielo”, agregó Miguel Uribe, quien no dejó pasar la oportunidad para brindar un pequeño homenaje a la mujer que lo trajo al mundo.

“(…) Ella está aquí conmigo, y me enseñó que uno no negocia convicciones, dio la vida por la paz, le tocó enfrentar las mafias más grandes con ejemplo y es mi mayor inspiración. Por eso voy a gobernar con principios, con valores, por eso respeto a las mujeres (…) voy a trabajar toda la vida con mi mamá en el corazón y la mente”.

“Mamado del Transmilenio”



Para Hollman Morris, dicho sistema de transporte es lo que lo cansa de la ciudad: “la indignidad del sistema de transporte público de Bogotá. Vamos a demostrarle al mundo que podemos pensar en grande, que nos merecemos un metro subterráneo como en las grandes capitales (…) No nos puede quedar grande tener un buen metro subterráneo”, dijo el candidato.

El hobbie de Claudia López



La candidata indicó tener varios: “me gusta cocinar, caminar por las montañas, por eso me duele tanto que Enrique Peñalosa lleve 3 años con la quebrada La Vieja cerrada y que quiera hacer un sendero que dañaría los cerros orientales, y me gusta caminar con mi perrito Lucky, compartir con mi hermanos que son la luz de mis ojos”.

El deporte es le hobbie de Carlos Fernando Galán y la persona que lo tiene bloqueado en Twitter

Su pasión es hacer ejercicio, trotar para ser más específicos: “me encanta hacer ejercicio en Bogotá, en la ciclovía, en el parque Simón Bolívar, en el Parque San Andrés, en el parque el Tunal. Me encanta trotar, corrí la Media Maratón de Bogotá hace unos días”.

Galán también dijo que el expresidente Álvaro Uribe lo tiene bloqueado en Twitter. “Si a él le interesan mis opiniones, bienvenido a que me desbloquee”, agregó.

El temor de Miguel Uribe

Para el candidato el temor más grande nace con la muerte de su mamá: “la muerte es un temor que conservó desde pequeño, me tocó vivir lo que no debería vivir ningún colombiano. Desafortunadamente ese es un tema en la vida”.

¿Quién fue el mejor alcalde de Bogotá?



Para Carlos Fernando Galán, el mejor alcalde de la ciudad fue Higinio Cualla, responsable de la introducción del acueducto de Bogotá y quien definió la nomenclatura de las vías en la ciudad.



Claudia López respondió diciendo que “para los alcaldes electos, el mejor alcalde ha sido Antanas Mockus. Gran alcalde y contamos con su apoyo”.

A su turno, Hollman Morris señaló que por los indicadores, el mejor alcalde ha sido Gustavo Petro.