El perdón les vale cinco, el perdón es mío: Patrick Martínez, víctima del ELN

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Universidad Autónoma de Occidente presentaron el documental "La Reunión" que retrata los encuentros que adelantan de manera periódica desde hace 20 años un grupo de víctimas del secuestro masivo de la María en Cali (1999) producido el 30 de mayo de ese año, cuando el ELN secuestró a todos los feligreses que asistían a una misa (160), de los cuales 38 fueron liberados luego de que sus familias pagaran por ello.

El perdón fue uno de los temas centrales, en donde Patrick Martínez, una de las víctimas, afirmó que luego de varios años entendió que perdonar era la única manera de ser libre de ese hecho victimizante del pasado.

"Me di cuenta que realmente, sí, el perdón está es en mí, a ellos les va a importar cinco, les va a importar cinco si yo los perdono o no, el perdón es mio, es la liberación mía, eso es ya, lo dejo yo pasar. Me hicieron mucho daño, sí, me hicieron mucho daño, no lo voy a olvidar, voy a tratar de no recordarlo con rencor sino como algo que sencillamente pasó", indicó Martínez.

Una de las personas que cayó en manos del ELN cuando estaba en la iglesia fue Isabella Vernaza, quien llevaba un trapito en su bolso ese día. Ese trapito, le sirvió a ella y varias de sus compañeras por 5 meses como toalla para secarse luego de bañarse durante el cautiverio.

"Saqué el trapito, me sequé con él, yo me sequé muy bien y mis compañeras empezaron a mirarme y decir -¿nosotros qué, cómo nos vamos a secar?- y yo les dije, venga les presto el trapo. Este trapito sirvió para secar a 11 personas durante 5 meses".

Durante su intervención, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo condenó lo que vivieron las víctimas y pidió al ELN liberar a los secuestrados que tiene actualmente en su poder.

"...¿como vamos a perdonar a quien no pide perdón? y yo agregaría, no solamente a quien no pide perdón sino que sigue cometiendo ese tipo de delitos en la vida del país después de ese acto, hoy en día el ELN tiene varios secuestrados en sus manos y esa es una de las condiciones que el gobierno pone, que sean liberados los secuestrados, para poder instalar una mesa de negociación", argumentó el director.