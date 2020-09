El Piso Mínimo Social no es una reforma laboral por decreto: Iván Duque

El presidente Iván Duque respondió a las críticas en torno el decreto 1174, que regula el Piso Mínimo Social, y aclaró que no se trata de una reforma laboral.



En su programa ‘Prevención y Acción’, el mandatario recordó que esta figura fue aprobada por el Congreso, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y busca que quienes ganen menos de 1 salario mínimo legal puedan acceder a una protección a la vejez.



“El decreto busca generar equidad en el país, ha habido muchas noticias falsas circulando y es importante decir las cosas como son, y decirlas de frente, aquí a nadie se le está desmejorando ningún beneficio ni derecho adquirido, aquí a nadie se le está cambiando las condiciones”, señaló.

Le puede interesar:

Además, aseguró que esta medida se planeó con organismos multilaterales y no promueve ninguna forma de contratación, como se ha dicho en las redes sociales.



“¿Este decreto es una reforma laboral?, no. No es una reforma laboral por decreto, No se están desmejorando las condiciones de los trabajadores formales. No se está promoviendo ninguna forma de contratación”, concluyó.