El que no esté vacunado contra COVID-19 es porque no ha querido: Minsalud

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, entregó algunos detalles de la solicitud del carné de vacunación contra el COVID-19 para algunos eventos y sitios.

En contexto: Quedó en firme el decreto que permite la exigencia del carné de vacunación

Cabe recordar que, a partir del 16 de noviembre, será obligatorio la exigencia del carnet para mayores de 18 años y a partir del 30 noviembre se pedirá para los mayores de 12 años. Esta exigencia será para bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones, museos y ferias.

Bermont aclaró que la tercera dosis de refuerzo no será obligatoria por ahora, ya que se están generando sitios bioseguros: “La idea es que las personas se sientan tranquilas y se les garantice que todos estarán inmunizados en un mismo espacio, es una medida de bioseguridad para quienes quieren hacer uso de estos lugares”.

------------------------------

DISPONIBILIDAD DE VACUNAS

El director reiteró que, en este momento, Colombia cuenta con suficientes vacunas de todas las farmacéuticas para acceder a la inmunización contra el COVID-19. Hasta la fecha se han aplicado 48 millones de dosis, de las cuales 30 millones corresponden a primera dosis y 21.5 millones a esquemas completas de vacunación.

Así, para completar el 70% de la población, hacen falta 5’700.000 colombianos que se apliquen la primera dosis.

“Tenemos más de 17 millones de dosis disponibles, hay disponibilidad total de vacunas. No hay excusa para que una persona diga que no se ha podido vacunar. El que no esté vacunado es porque no ha querido”, advirtió Bermont.

------------------------------

SANCIONES

Bermont explicó que debe quedar claro que la sanción estará sobre el propietario del evento, que es lo que determina el Decreto 1408. Así, el establecimiento deberá responder desde una amonestación hasta el cierre del establecimiento, pero nunca el ciudadano.

“En el espacio público no es necesario tener carnet de vacunación, por ahora no se va a exigir en los centros comerciales”, afirmó.

A su vez, el Ministerio de Salud podrá aumentar las medidas en algunos espacios, ya que todo depende de la evolución del plan nacional de vacunación.

------------------------------

FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS

El funcionario aceptó que la falsificación de certificado será un fenómeno que el país va tener que afrontar, pero por ello se avanzara en consolidación de la lista de vacunados para que más personas puedan hacer uso del código QR.

“Vamos a estar afrontando esa triste realidad, es la medida más ignorante que he podido ver: falsificar un carnet que salva mi vida es la cosa más absurda que alguien puede hacer. Tenemos que partir de la buena fe, por eso avanzaremos en el QR”, sostuvo.

------------------------------

VACUNADOS EN EL EXTERIOR

Las personas que se vacunaron en el exterior podrán presentar el carnet que les entregaron en el país donde lo vacunaron.

También podrán asistir a una IPS para que presenten el carnet y puedan subir la información a la plataforma de vacunación del Ministerio de Salud, y así puedan obtener su certificado nacional.