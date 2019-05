"Enfóquense en qué quieren hacer y no en quién quieren ser": Barack Obama

Al entrar al escenario Obama fue ovacionado por los asistentes. Participó de una conversación en la que le preguntaron por su visión del mundo, el papel de la mujer, la juventud, el liderazgo, entre otros.

"Hay varios principios en los que creo cuando veo cambio: en un mundo que cambia rápido es importante entender que la diversidad es una fortaleza y un poder, no de debilidad", indicó.

Señaló también que hay que reconocer que el poder no debe ser ni estar centralizado" y manifestó que "Los países que triunfan son los que son educados. Eso quiere decir que hay que invertir en la educación pública. Si los colegios privados funcionan muy bien y los públicos no, solo se está entrenando bien a la mitad de la gente".

"Todo debe ser 4 años de universidad. En Estados Unidos tenemos electricistas y otras carreras técnicas que también son importantes", agregó.

Y al hablar de las mujeres, inició por su esposa. "Michelle es única. Es brillante, hermosa, divertida, honesta, una gran profesional, una increíble mujer".

"Lo que he aprendido de Michelle es algo que entendí porque me criaron mi mamá y mi abuela, es algo q sabía pero cuando la veía aprendía más y más: si en tu organización, en tu vida o en tu familia no muestras respeto igualitario por las mujeres, ese escenario va a fracasar"

Por otro lado, dijo que "Las organizaciones que tienen mujeres liderando funcionan mejor, tienen mejores equipos y mejores ganancias. Mi equipo de seguridad nacional es el que tiene más hombres y, en estos últimos tres años, los cargos más altos los ocuparon mujeres. Eran mujeres muy poderosas".