"Erradicación forzosa es necesaria", dice la Oficina de la ONU contra las Drogas

En diálogo con La W, Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, destacó la reducción del número de hectáreas de cultivos ilícitos sembradas en Colombia. Sin embargo, aseguró que ha aumentado en un 1.5% la producción de cocaína, ya que los cultivadores están usando técnicas más avanzadas para la producción de la droga.

Además, hizo énfasis en que la lucha contra las drogas se debe dar en dos frentes, la erradicación forzosa y la sostenibilidad. Sobre el primero, Lapaque expresó: "Se necesita (la erradicación forzoza) porque da un choque inmediato donde la gente no quiere escuchar que la erradicación voluntaria no puede funcionar".

También hizo énfasis en que la presencia del Estado es fundamental para combatir eficientemente la ilegalidad y los cultivos ilícitos, porque la erradicación voluntaria tiene poca efectividad:

"Se debe retomar los lugares porque cuando existe ausencia del Estado, hay otras dinámicas que toman el control y los campesinos se quedan con poca parte del dinero ilícito. Se necesitan esfuerzos interinstitucionales integrales, es decir, políticas dentro del Estado con escuelas centros de salud y no sólo con la fuerza pública", explica el representante de la ONU.

En esa misma línea, Lapaque continúa: "La fuerza pública es buena, pero cuando se hacen las intervenciones el Estado debe llegar porque si no, las comunidades y los campesinos van a ver a la fuerza pública como una fuerza de invasión en su territorio que no puede ser y no debe ser. Es necesario luchar contra la violencia, se debe trabajar de la mano con los campesinos y las comunidades".

Así, el representante de la ONU señaló que los actores armados aprovechan la protección que existen en lugares como las comunidades indígenas, negras o parques naturales para hacer la siembra de coca.

Con respecto a la diferencia con las cifras presentadas por EE.UU., Lapaque señaló que la ONU mide los últimos meses donde se realizan más operaciones de erradicación.