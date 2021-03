Es el momento del amor, no de buscar culpables: Carlos Ospina

En diálogo con Sigue La W, Carlos Ospina, periodista y columnista que perdió tres familiares por el COVID-19, comentó que antes de que se decretase la pandemia en Colombia, su familia tomó precauciones: “Lo primero que hice el año pasado, el 12 de marzo, fue llevarme a mi madre a la finca, precisamente por su edad y su condición de salud”.

Una vez en la finca, desinfectaban la ropa, las compras (que hacían solo una vez a la semana) y del sitio donde residían. “Nosotros como familia habíamos adoptado la decisión de cero reuniones ni fiestas en épocas navideñas”. Sin embargo, un contacto con “un tercero” lo contagió a él, a su madre, su hermana y su hermano.

“En la medida que uno se descuida y se relaja, se va a ir contagiando más las personas”, señaló Ospina, añadiendo que “lo preocupante son los resultados” de las pruebas COVID que dan un “falso negativo”.

“Siempre supe que la pandemia iba a durar mucho tiempo. Los seres humanos no están preparados al cambio. Cuando pierdo a mi madre, hermana y hermano, supe que esto no ha terminado. Uno tiene un tema de responsabilidad individual, familiar y social”, resaltó.

Para sanar y conllevar el dolor, el periodista afirmó que “lo primero que debe hacer un ser humano es no buscar culpable. Si uno carga al corazón de culpabilidad, empieza a sentir rabia, dolor, desazón”; por ende, “es el momento del amor, no de buscar culpables”.

“Se muere mi madre, el 5 de febrero se muere mi hermano y luego despido a mi hermana. La gente debe entender que esto es muy doloroso y que tienen que cuidarse. Somos millones de personas que hemos pasado por esto. Debemos buscar la manera de transformar” a la sociedad, comentó.

Sin embargo, el periodista aseveró que “cuando a uno lo orienta el amor uno no busca ni venganza ni retaliaciones. Nuestra familia siempre ha sido unida”. Si bien “queríamos salvar la vida de mi madre, hermana y hermano”, dijo que “si uno empieza con el látigo y el castigo uno se desconecta”, puesto que “esa cantidad de situaciones confluye sobre los sentimientos y emociones. En mi casa eran cinco las mayores y murió la menor. La unión familiar nos llevó a pensar en lo esencial, que era seguir con la vida y luchar por esta”.

“El cambio se hace desde la construcción de todos, pero al salir a la calle no encuentro a personas apacibles, sino un señor en la moto que estrella mi retrovisor y luego me insulta. La lección de la pandemia es que solo tenemos un segundo, el del presente. He encontrado en la pandemia lo peor del ser humano. Se abrió la vitrina de la incapacidad humana de comprender”, finalizó.