Es inadmisible el abuso sexual a una policía en un CAI: Casa de la Mujer

Ludirlena Pérez, Premio Mujer Cafam 2019 y víctima de violencia sexual durante el conflicto armado, aseguró en Sigue La W “que venimos liderando diferentes procesos en el país” para poder combatir esta problemática, pero “no podemos desconocer que siguen existiendo acciones irreprochables, como la acontecida con la patrullera en Cali”.

Pérez afirmó que “esto es una alarma y tiene que encenderse. Es una problemática social que se está presentando. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo botines de guerra. Se nos aplican las violencias correctivas. Por lo acontecido en las protestas, tengo el corazón arrugado. Las fallas estructurales han permitido esta clase de violencia”.

Como víctima de violencia sexual, Ludirlena Pérez manifestó que esto “no se olvida, se aprende a vivir con él”, puesto que existen “señalamientos de la sociedad y criterios personales que hace cada individuo que hacen cuestionarnos si fuimos nosotras quienes buscamos ser violentadas”, argumentando que “no tenemos que andar con un arma para poder defendernos”.

“Todos tenemos los mismos derechos. He tenido grandes problemas emocionales. A través de mi voz encontré la oportunidad de apoyar a mujeres que estaban en silencio. Yo tuve tres intentos de suicidio, porque me afectaba que mi cuerpo tuviera que vivir esta serie de acciones de por vida, degradó mi ser como mujer. Es un tema de salud pública”, manifestó.

No solo “es muy preocupante que se sigan viviendo este tipo de violencias”, sino también que “las autoridades no les crean”, lo que constituye “una violación a los derechos. “Debe contemplarse la dimensión física, psicológica y familiar. Necesitamos que la Fiscalía garantice el deber de debida diligencia. La sociedad no está preparada para contemplar una verdad que las mujeres hemos vivido durante tanto tiempo”.

Por su parte, Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, aseveró que “es inadmisible la violencia sexual en cualquier mujer, sin distinción alguna. Es un ejercicio de poder que busca generar terror y miedo, se usa más de lo que nosotras queremos como un instrumento de venganza”.

Esta grave problemática “es un cotidiano en la vida de las mujeres, no solo en el contexto del conflicto y la movilización”. Sin embargo, “lo terrible es que en estos contextos se hace en un espacio público”.

Sánchez aprovechó para mostrar “toda nuestra solidaridad, acompañamiento y en lo que podamos apoyar a las mujeres violadas”. Añadió que “se han ido perdiendo los valores en nuestro país. Es ojo por ojo, diente por diente. Terminaremos perdiendo los ojos y los dientes”.

Además, “revictimizan más a la mujer, es un hecho que fractura a la vida de las mujeres”. Por último, dijo que la idea es tener “un entorno con empatía y dispuesto a apoyarlas. No puede ser que las mujeres no podemos andar solas, no podemos andar alimentando estos estereotipos. La responsabilidad no es de la mujer”.