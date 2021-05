No serán judicializados los manifestantes que no han cometido delitos: Minjusticia El ministro Wilson Ruiz manifestó en Sigue La W que no tienen denuncias judiciales sobre abusos sexuales en el marco del Paro Nacional.

