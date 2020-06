“Estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable”: Iván Duque

Durante la celebración del Día Internacional de las Mipymes, el presidente Iván Duque dijo que el rol del Gobierno “no es ser el papá de los ciudadanos” y que el papel de las alcaldías tampoco es “ser el de una mamá”.



Para el mandatario poco servirán las medidas que se dicten desde el Gobierno si los ciudadanos no toman conciencia.

“Hoy el reto que tenemos es asimilar que en nuestra sociedad estar permanentemente e indefinidamente aislados no es viable y que es nuestra cultura ciudadana, con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos para generar oportunidades como vamos a salir adelante”, dijo.



Y también señaló que su objetivo es enfrentar esta pandemia recuperando la economía, fortaleciendo el sector de la salud y elevando la calidad de la política.

Finalmente recordó que salir victoriosos de esta pandemia dependerá del distanciamiento físico, de los protocolos y de la disciplina individual y colectiva.



"Si no hay buena salud, no hay buena economía y si no hay buena economía no tendremos un mejor sistema de salud, por lo tanto ese dilema no existe. Tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de las empresas y los empleos”, concluyó.