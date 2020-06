Esto es un montaje judicial: presunto implicado en atentado al Centro Andino

Por vencimiento de términos fueron dejados en libertad dos de los 11 presuntos implicados en el atentado al Centro Comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017, en el norte de Bogotá. Por dicho atentado habían recuperado la libertad.

Sin embargo, cuando se iba a hacer efectiva, se les abrió una nueva investigación por el delito de rebelión, por el que hoy también se vencieron los términos al no iniciar el juicio en su contra. En las próximas horas se define la libertad de otros detenidos.

César Barrera, uno de los aparentemente implicados, habló en Sigue La W sobre las razones por las que fue envuelto en este caso y dijo que "a mí no me cogieron ninguna información relacionada con el atentado. Todo lo que la Fiscalía prometió no lo ha podido sustentar, se trata de montajes judiciales".

Sobre la relación con las otras personas destacó que las conoce de la universidad. "Nuestro interés no es solo salir en libertad, sino demostrar nuestra inocencia y que esto fue un montaje judicial".

"Acá parece que la importancia es encontrar un culpable así sea inocente, pero no hay interés en encontrar la verdad de los responsables de este atentado" finalizó.