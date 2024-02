Estudiantes de la escuela de Artes y Letras denuncian irregularidades en la institución

La W sigue investigando lo que está pasando al interior de la Escuela de Artes y Letras, tras las denuncias de docentes, empleados y exfuncionarios por falta de pago de sus salarios y liquidaciones.

(Le puede interesar: Así transcurrió la visita de La W a la Escuela de Artes y Letras)

Sin embargo, aunque el rector Édgar Díaz sigue negándolo todo, La W logró comprobar que no solo los maestros se ven perjudicados por la falta de pago, sino que también los estudiantes están viendo afectada la calidad de su educación.

Así que luego de mucho insistir, los estudiantes accedieron a hablar de sus casos, a pesar de las represalias que podrían recibir. A dos de ellos se les cambiaron los nombres para proteger su identidad.

“Yo fui testigo de dos casos en donde, a mitad de semestre, los profesores nos dejaron tirados porque no les pagaban. Renunciaron y los procesos quedaron “mochos” a mitad de semestre, quedamos con procesos a medias”, relata Andrés*.

“Es verdad que no les pagan a los profesores a tiempo. Yo manifesté mis cuestionamientos sobre ese incumplimiento y recibí una sanción académica. Me sacaron de clase y no me querían dejar graduar, así que me fui salón por salón preguntando qué pasaba y nadie me dio respuesta, ni Omar Talero que es el vicerrector, ni Ana Julia Ríos que es la secretaria académica. Después de confrontar al rector, me tuvo que quitar la sanción por que se saltó todo el reglamento de la universidad”, denunció Marjorie Venegas.

Bryan*, por su parte, denunció que la universidad desde hace tres años no les ha pagado a los profesores y a raíz de esto, muchos profesores se han ido. Sin embargo, muchos otros, por temor a perder el trabajo, siguen dictando clases.

Adicionalmente, manifestó su preocupación por que el nivel de la Escuela ha bajado: “Los profesores no van con ganas. Lo más grave es que, en un mismo semestre, cambian de a dos y tres veces a los profesor para dictar la misma materia y se pasan la pelota, nadie nos responde. Cuando uno denuncia, lo sancionan y hasta el momento no ha existido respuesta del Ministerio de Educación”.

Otro de los afectados también cuenta cómo la planta estudiantil se ha visto muy afectada por esta situación.

“Primero, porque hay muchos profesores que se van y dejan los procesos a medias. Los mismos maestros escriben cartas y publican en Facebook que la razón de su salida es la falta de pago, los mejores profesores de la universidad denunciaron que llevan tres meses sin que les paguen sus salarios. Lastimosamente, los procesos educativos siempre quedan en la mitad y luego llegan otros diferentes que vuelven a iniciar todo el proceso”, relató.

“A mí se me ha señalado de ser el administrador de una página de Facebook llamada “Confesiones EAL”, donde se denuncia todo lo que está pasando en la universidad y las irregularidades que se están presentando”, agregó el denunciante.

Finalmente, el exalumno Jorge Laverde reveló que desde hace mucho tiempo la universidad le ha hecho campaña política a German Vargas Lleras. Además, agrega que los recursos también van destinados a la finca San Martín y en los carros lujosos del rector.

“Germán Vargas Lleras es el padrino político de la universidad. El Ministerio fue una vez a revisar documentos y revisar contratos, pero de ahí para acá no hay ningún pronunciamiento ni algún accionar al respecto”, enfatizó Laverde.

----------------------------

Le puede interesar: