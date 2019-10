Exfiscal Bettin pagará una multa cercana a los 50 millones de pesos por cartel de la Toga

La Sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia avaló el preacuerdo entre Fiscalía y exfiscal Alfredo Bettin, procesado por el cartel de la Toga. No pagará cárcel pero sí una multa aproximada a los 50 millones de pesos.

Bettin era procesado por el delito de prevaricato por omisión, pero con el preacuerdo la Fiscalía lo rebajó a abuso de autoridad, a cambio de que sea testigo clave en el proceso que se adelanta contra el exmagistrado Francisco Ricaurte.

Según la Fiscalía Bettín habría archivado de manera irregular la investigación que se adelantaba contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía por presuntos hechos de corrupción entre 2013 y 2016 al parecer por petición del exmagistrado Francisco Ricaurte.

En medio de la audiencia, el exfiscal Bettin hizo un acto de contricción en el que se arrepintió de haber delinquido.

"Enviarle un mensaje claro sobre todo a las nuevas generaciones de fiscales y de jueces, que mantengan su autonomía, su independencia y su autoridad, que no se dejen permear, que no se dejen influir por aquellos que dicen ser sus amigos o cercanos a ella porque no hay dignidad más preciada que la de la misma justicia". Dijo Bettin.

La irregularidad se habría registrado cuando laboraba con el magistrado Francisco José Ricaurte.

