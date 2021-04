Exmiembros de Junta de Reficar apelarán decisión de Contraloría: "no es fallo en derecho"

Después de que se conociera el fallo fiscal por $2,9 billones en el caso Reficar por mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto y la declaración de responsabilidad fiscal a los exmiembros de la Junta Directiva de la Refinería, hubo reacción por parte de estos: "no es un fallo en derecho".

En contexto: Multimillonaria condena de la Contraloría contra responsables del escándalo de Reficar

A través de un comunicado indicaron que la Contraloría se apartó durante todo el proceso del inmenso caudal probatorio "que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería".

Y en esa línea explicaron que, con el fallo, según el contenido que se anuncia en los medios de comunicación, y los reparos que se habían formulado en el curso del proceso, el ente de control atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber incumplido con una expectativa de rentabilidad que se calculó con base en un costo inicial del proyecto absolutamente subestimado por parte de la firma contratista CB&I.

"El que se alcance o no la expectativa de rentabilidad es algo que solo se sabe con certeza al final de la vida útil de la refinería, y en todo caso aun cuando no se logre tal rentabilidad ello no constituye un detrimento patrimonial".

Sobre este caso:

Y agregan que el fallo pone en riesgo la ejecución futura de megaproyectos en Colombia, ante la incertidumbre que supondría para cualquier decisor, tener que responder patrimonialmente por diferencias entre la expectativa de rentabilidad y la que resulte como indicativa en cada momento de evaluación de un proyecto.

Los exmiembros de la Junta (Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernándo José Goméz Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque) anunciaron que apelarán la decisión y, "de ser necesario, acudiremos a otras instancias para revertir el fallo proferido".