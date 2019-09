Expertos debaten sobre beneficios y riesgos del fracking para el país

Carlos Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, indicó que "el país no se encuentra preparado para el fracking (...) no existe la capacidad institucional para hacer monitoreo y control a una actividad altamente riesgosa. No lo han podido hacer con actividades mucho menos riesgosas".

Frente al fallo del alto tribunal, manifestó: “no hay hechos nuevos que modifiquen la situación que los llevó a expedir la medida cautelar y lleve a pensar que no debe aplicarse el principio de precaución, por lo que debe mantenerse la suspensión y exigirse al Gobierno que cumpla las decisiones judiciales”.

Además, señaló que ”lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica”.

Por su parte, Julio César Vera, expresidente de Acipet y presidente de la Fundación Xua Energy, indicó que esta es una oportunidad económica para el país, que mejoraría la situación actual de las reservas de gas y petróleo. También resaltó que ejecutar esta técnica traería oportunidades de empleo para los colombianos.

"El hecho de que haya riesgos no necesariamente implica que haya un impacto. Son riesgos conocidos, mitigables y manejables. No habrá contaminación de acuíferos", comentó.

