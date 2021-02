Extorsiones carcelarias: ¿Están de adorno los bloqueadores de señal de celulares?

Desde algunas cárceles del país se continúa extorsionando a través de llamadas telefónicas. Son innumerables las denuncias en las que internos de los centros penitenciarios engañan a sus víctimas bajo diferentes modalidades, pero las autoridades, pese a controles, registros y allanamientos, no logran terminar con esta actividad criminal.

Es así como la Fiscalía General de la Nación, en el último año, abrió investigación por 1.254 casos de extorsión carcelaria.

Para saber lo que está pasando en las cárceles del país ante esta aparente falta de un mayor control de las autoridades, Sigue La W conversó con la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Alejandro Álvarez, integrante de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario (Fecospec), se refirió en este medio a la ineficacia de los inhibidores de señal y aseguró que jamás han funcionado correctamente.

“Si los inhibidores de señal funcionaran, no habría celulares en las cárceles, extorsiones ni hechos de corrupción. Cuando los inhibidores de señal funcionaron, hubo problemas (...) es un contrato gigante del estado que no ha servido. Pocas veces he visto un mantenimiento”, precisó Álvarez.

Además, advirtió que no está de acuerdo con que los internos no tengan celular, si bien considera importante que a los reclusos se les garantice el derecho a la comunicación como está consagrado en la ley.

Sobre la corrupción al interior de la entidad, el funcionario precisó: “Los 14.000 funcionarios del INPEC no estamos dedicados a entrar celulares a las cárceles. Se debe atacar ese flagelo a nivel disciplinario”.