Fiscal niega que hayan sugerido que no hubo desaparecidos en Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación hará entrega de un informe dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), a propósito de la condena al Estado por los desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Sin embargo, ya se han podido anticipar algunos de los resultados del mismo.

Sobre este tema, el Fiscal Jorge Sarmiento investigador del caso del Palacio de Justicia, aclaró en diálogo con La W, que desde el ente acusador no se ha afirmado nunca ni se puede decir que no hubo desaparecidos en este caso, sino que no califica el delito de desaparición forzada para los cuerpos que ya identificaron.

“No podríamos hacer una generalización apresurada, esperamos seguir adelantando las investigaciones para encontrar las personas que faltan. Lo que nosotros dijimos es que encontramos personas donde no se identificó que hubieran sido desaparecidos de manera forzada” aseguró.

La afirmación hecha por el fiscal Sarmiento sobre los desaparecidos de Palacio debe ser entendida sobre los seis cuerpos hasta ahora encontrados, ya que a la luz de los hallazgos científicos no aplica el tipo penal de desaparición forzada. Estas seis víctimas no fueron privadas de la libertad ni sus cuerpos ocultados y en ningún momento existió negativa respecto a reconocer dicha privación, ya que estos fueron mal identificados y sus restos fueron encontrados en los de otras de las víctimas.

Adicional a eso, explicó que “los restos óseos que hemos encontrado han sido mínimos y en caso carbonizado y es difícil determinar la forma en la que fallecieron las personas”.

Finalmente, Sarmiento dijo que en el informe que entregarán a autoridades internacionales no sé dirá que no hubo casos de desaparición en la toma y retoma al palacio de justicia.

