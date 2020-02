Fiscal reacciona a declaraciones de Aída Merlano

"El manejo de las relaciones internacionales no es de la órbita de la Fiscalía, por lo que no podemos recibir información de autoridades que no han sido reconocidas por el gobierno Colombiano", dijo Espitia.

El fiscal dijo que la mujer debe cumplir la orden de captura internacional para que cumpla su sentencia en el país.

Dijo que visitó a Merlano en la cárcel en Colombia, cuando fue fiscal delegado ante la Corte, pues la mujer dijo que quería hablar, pero estas reuniones nunca se concretaron porque la excongresista no lo atendió.

Agregó que si hay denuncias de Merlano con fundamentos, se podría abrir una investigación.

Por último, negó que las autoridades conocieran de su paradero cuando se fugó.

