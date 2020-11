Fue una fiesta que terminó en barbarie: víctimas de la masacre de La Chinita en 1994

La Comisión de la Verdad recibió de la Fundación Cultura Democrática (que agrupa a las víctimas de la masacre de La Chinita en Apartadó - 1994) un informe el cual contiene los hechos victimizantes que vivieron los familiares de los 35 asesinados y 17 heridos en esa incursión armada de las Farc, quienes dispararon de manera indiscriminada contra los asistentes a una fiesta porque creían que allí se encontraban decenas de desmovilizados del Epl, lo cual no era cierto.

Una de las víctimas del ataque armado de la guerrilla fue Luz Marina Mosquera, quien perdió a su esposo ese 23 de enero y vio como el recrudecimiento de la violencia en Urabá por el conflicto resquebrajó familias enteras y generó escenarios de desplazamiento masivo.

"Sentimos el dolor y la victimización, el sufrimiento por la pérdida irreparable de nuestros seres queridos. Una guerra que no era nuestra tocó la puerta de nuestras vidas, una fiesta que terminó en barbarie", señaló Luz Marina a la Comisión.

Otra de las afectadas que relató su historia es Silvia Berrocal, delegada del colectivo de víctimas de la masacre quien contó cómo evidenció el ataque armado y perdió a su hijo allí.

"Lo único que recuerdo y se me viene a mi mente es una llama de candela y el hijo mío, sólo vi eso, cuando yo corría yo sentía que yo pisaba como agua. En mi mente yo decía, si no ha llovido, por qué tanta agua, cuando yo llegué al hospital el médico enseguida le metió un tubo por la boca y él enseguida comenzó a botar sangre, me dijo señora, su hijo se va a morir, estando ahí murió" relató la víctima.

Neila Hernández, directora de la Fundación Cultura Democrática señaló que llevaban diez años trabajando en el informe que le entregaron a la Comisión, buscando resarcir y resaltar la memoria de aquellos que fueron asesinados y de quienes sienten su ausencia.

El Comisionado Alejandro Valencia, resaltó cómo la violencia por el enfrentamiento entre grupos criminales en la región de Urabá llevó a la ocurrencia de hechos como la masacre de La Chinita.

"Se presentaron muchas tensiones, muchas fricciones de índole político, de índole armado, que desafortunadamente pues se tradujeron en este hecho de tan gran magnitud" señaló el Comisionado.

Las víctimas además mostraron su preocupación por el asesinato de los líderes sociales en el país.