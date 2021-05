Funcionarios denuncian nómina paralela en la Defensoría del Pueblo

La W conoció una denuncia relacionada con una supuesta nómina paralela en la Defensoría del Pueblo. Al parecer, según las quejas conocidas por este medio, a los profesionales especializados para asumir tareas misionales de la Defensoría los tienen ahora haciendo contratos, en vez de ejercer sus funciones como garantes de Derechos Humanos.

La denuncia es contra Diana Margarita Silva, quien hoy en día es la mano derecha de Carlos Camargo, pues en la ausencia del funcionario, ella ha sido la encargada de liderar varios de los Puestos de Mando Unificados (PMU) realizados durante las protestas que se desarrollan en el país desde el pasado 28 de abril.

Actualmente, Silva es la directora de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo. Trabajó en 2018 como contratista del Centro Democrático y en 2017 fue asesora política de Rafael Nieto y miembro de la UTL de Samuel Hoyos. Cabe señalar que no tiene ninguna experiencia en materia de Derechos Humanos.

Aunque Silva no tiene que liderar la contratación dentro de sus funciones, W Radio habló con varios funcionarios de la entidad, quienes confirman que, a pesar de ser funcionarios misionales, se les está exigiendo que redacten los contratos de las hojas de vida que llegan desde arriba.

Pero eso no es todo. Los funcionarios no solo tienen que redactar los contratos, sino que también deben ajustar los estudios previos a las hojas de vida que llegan recomendadas por Silva, ya que, en su mayoría, los perfiles no cuentan con la experiencia necesaria para ocupar esos cargos.

Incluso, obtuvimos el audio de una reunión realizada este año entre la directora Diana Silva y varios profesionales especializados, donde ella les advierte que deben dedicarse únicamente al tema contractual.

“Que esta semana se dediquen las personas que tienen procesos contractuales solo a procesos contractuales, las ocho horas del día. Si me toca conectarme las ocho horas del día para verlos trabajar en el tema contractual, lo hacemos. Pero esta semana me salen absolutamente todos los procesos de contratación, no quiero excusas de que seque entonces los estudios previos (…) si tenemos un problema con los estudios previos, me dicen de una vez y me siento con la doctora Gabriela, que está aquí dispuesta para hacerlo conmigo, para ajustar los estudios previos inmediatamente. Pero esta semana me salen todos los contratos ya, Mauricio me dijo que quedaban radicados Tolima y otro más”, es lo que dice Diana Silva, directora de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, a sus funcionarios misionales.

Este medio tuvo la oportunidad de escuchar la reunión completa, en que la funcionaria asegura que, si no cumplen con el tema contractual, ella tendrá que hablar directamente con el defensor Carlos Camargo para tomar decisiones frente a las personas que no han querido cumplir con la orden de armar contratos.

Una de las hojas de vida que habría pasado por este proceso irregular fue la de la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, quien, a pesar de estar en medio de un proceso judicial, fue contratada este año en la Defensoría por más de 100 millones de pesos.

Ante estos hechos, el 7 de abril del 2021 los funcionarios pusieron en conocimiento del defensor, Carlos Camargo, una queja de acoso laboral en contra de Diana Silva en donde advierten que la funcionaria los “amenaza con investigaciones disciplinarias, alardea de su amistad con directivos de la Defensoría y cabezas de otras entidades del Estado como ministros, además de sus filiaciones políticas”.

A esto se suma la queja que presentó el senador Iván Cepeda ante la Procuraduría General de la Nación contra el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntamente entregar cargos a personas que no cumplen requisitos para ejercer sus funciones, pero que han sido cercanas o militantes de partidos políticos.

La W consultó a la Defensoría del Pueblo sobre estas denuncias. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido respuesta oficial de la entidad.

El siguiente es el documento de la queja de acoso laboral en contra de Diana Margarita Silva Londoño: