Funcionarios judiciales se unen al paro nacional

A través de un comunicado los miembros del sindicato de Asonal judicial anunciaron que se unirán al paro en todo el país en contra de la reforma tributaria.

Lo que piden es:

1. Se abstenga de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria.

2. Desmilitarice las ciudades y garantice la vida e integridad de los manifestantes.

3. Convoque al Comité Nacional de Paro y negocie el pliego de emergencia.

Los sindicalistas anunciaron que se "suspenderá el servicio de administración de justicia presencial y virtual y, por tanto, no se realizarán audiencias públicas, no correrán términos judiciales, no se efectuará reparto de procesos y no se harán notificaciones."

Cabe recordar que este martes, el ministro de Hacienda (e), Juan Alberto Londoño, envió una misiva a los presidentes de las comisiones económicas del Senado y Cámara de Representantes, solicitando formalmente el “retiro del proyecto de Ley No. 594 de 2021” o Ley de Solidaridad Sostenible, radicado el pasado 15 de abril.

Lea el comunicado a continuación: