Gobierno dice que ha hecho contactos confidenciales con Comité Nacional del Paro

El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos informó que el Gobierno Nacional ha acordado una agenda con los miembros del Comité Nacional del Paro y ratificó que tendrán una reunión el próximo lunes 10 de mayo.



“Hemos tenido contactos con ellos, respetamos la confidencialidad de los contactos y les pedimos a aquellas personas que quieren alejar al Gobierno de instancias tan importantes como el Comité Nacional del Paro que mejor apoyen estos diálogos sobre lo fundamental y no se encarguen de sembrar cizañas”, dijo.



Horas antes, el ex negociador de paz Humberto de la Calle le pidió al presidente de la República empezar hoy mismo las reuniones con el comité para lograr acuerdos y aseguró que “Ceballos no traduce empatía”.

Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: “se le abona al presidente Ivan Duque su voluntad de diálogo. Pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro que espera un diálogo serio desde el 2019. Y, además, encarga al comisionado de paz que ha sido un fracaso estos tres años”.



“Hemos sido respetuosos con todos los interlocutores de gobiernos anteriores y lo seguimos siendo en este momento”, dijo el alto comisionado.

