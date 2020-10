Gobierno le exige al ELN liberar al exalcalde Tulio Mosquera y a otros nueve secuestrados

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, informó que el pasado 6 de octubre el ELN publicó una prueba de supervivencia del exalcalde Tulio Mosquera, quien fue secuestrado hace un año aproximadamente.

Ante esta acción le exigió al grupo criminal que lo devuelvan a sus familiares.

“Si el ELN no libera a todos los secuestrados, no cesa definitivamente el secuestro y los actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló.

También exigió información sobre otros nueve secuestrados desde el año 2002, entre ellos Freddy Rangel Cardona.

“Es urgente y necesario que el ELN dé el paso realmente a expresar su voluntad de paz con hechos concretos. La familia de Tulio Mosquera Asprilla lo espera”, concluyó.