Gobierno y Comité de Paro avanzan en 16 puntos pero siguen con grandes diferencias

Tras más de nueve horas de reunión con el Comité Nacional de Paro, el Gobierno reiteró su preocupación por los bloqueos y el aumento de los contagios en medio de las manifestaciones.



Además, aseguró que hay avances en 16 de 31 puntos y anunció que este viernes se volverán a reunir a las 9:00 a.m.



“Los bloqueos en este país están causando mucho dolor económico en muchos campesinos que no están pudiendo sacar sus cosechas, están produciendo dolor en los empresarios que no están pudiendo exportar ni recibir sus insumos. Nos preocupa el efecto que están teniendo estas continuas manifestaciones en el pleno pico de COVID-19”, dijo el consejero presidencial Emilio Archila.

Sin embargo, pese a las diferencias que persisten entre las partes, señaló que hay avances significativos de cara a la instalación de una mesa de negociación.



Por su parte, el Comité Nacional de Paro explicó que las discrepancias giran en torno a la no participación de las Fuerzas Militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en su manejo, el no uso de armas de fuego durante las manifestaciones, las condiciones para la intervención del Esmad y el mecanismo de seguimiento al acuerdo.

El colectivo añadió que tiene la voluntad de seguir facilitando, en lo que esté a su alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en los desbloqueos y reiteró que “el responsable de la demora para llegar a un acuerdo es del Gobierno Nacional”.