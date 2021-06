Gustavo Petró, el hombre que recibe insultos y elogios en el Twitter @gustavopetro

Se llama Gustavo Petró. Desde 2010, en su cuenta de Twitter (@gustavopetro) recibe mensajes de apoyo y de reclamos por la situación política, social y económica que ha vivido Colombia en cada uno de estos 11 años.

Su respuesta siempre es que, dentro de su desconocimiento del contexto colombiano, siempre le desea lo mejor a su país vecino. Es un periodista brasileño del blog de noticias G1. Es confundido repetidas veces con el senador y excandidato a la presidencia Gustavo Petro.

Explicó en Sigue La W que “la primera vez fue algo diferente porque no conocía a Gustavo Petro de Colombia. Años después me llagaban mensajes buenos y malos sobre él. Pero con muchos me divierto”.

“Sé que está pasando algo con él en Colombia porque empiezo a recibir muchos mensajes”, indicó.

Contó que “en 2011 escribí un reportaje sobre homónimos en Twitter. Para esta historia le escribí un mensaje a Gustavo Petro, pero nunca más me he comunicado con él”.