¿Habrá relevo en la presidencia de 4-72?

Cada vez cogen más fuerza los rumores de una posible llegada del exconcejal de Cambio Radical, Julio César Acosta, a la presidencia de la empresa 4-72. Compañía encargada del servicio de envíos de Colombia.

El tema ha generado polémica pues Acosta estuvo en su momento mencionado en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

La llegada de Acosta estaría promovida por grupos políticos de la costa caribe y respaldada también por el viceministro del interior, Daniel Palacios. La W se puso en contacto con la ministra de la TIC Karen Abudinen, quien preside la junta de 4-72, para indagar sobre el tema.

La jefe de esa cartera afirmó no estar al tanto del tema y no respondió a la pregunta de si estaba citada la junta directiva para elegir a un nuevo presidente. Por su parte, María Paula Correa, jefe del gabinete presidencial, afirmó no conocer al señor Julio César Acosta.

Para enero, 4-72 tiene que adjudicar un multimillonario contrato por 120.000 millones de pesos para el manejo de todo el transporte de empresa a nivel nacional.