Hacer el amor no se necesitan palabras sino caricias: Yadira Castro

Vicky Dávila contó la historia de una mujer que lleva una lucha de 3 años con su novio afgano que le propuso matrimonio.

Yadira Castro conoció a Sabir Mohamed en el año 2016 por Facebook, luego de tiempo de conversar, acordaron verse en la India, y en el año 2017 se encontraron en Calcuta.

“En mayo de 2017 solicité la visa y viajé en junio (...) nos conocimos en Calcuta y él, por su nacionalidad, requiere visa para todos los países del mundo” contó

También dijo que “duré un mes estuve con la intriga de conocerlo y vi sus fotos. El miedo se me quitó cuando nos conocimos en la India, estuvimos 12 días juntos, yo traté de ser la más fuerte cuando me despedí en Calcuta, nos despedimos con la promesa de seguir luchando por estar juntos” aseguró.

Después de eso, la lucha por lograr que Sabir viva en Colombia ha sido difícil, “intentamos pedir la nacionalidad colombiana pero le fue negada, estuve indagando con algunas empresas para esta solicitud y me decían que su nacionalidad es complicada. Me han dicho que es más fácil que yo me vaya a otro país para vivir con él”.

“Después de la segunda solicitud de nacionalidad, traté de averiguar a dónde irme con él. ¿Pero por qué, si somos personas de bien, tenemos que irnos para otro lado?” añadió.

Pero Yadira no se rinde y se dio un plazo para conseguir que Sabir viva en nuestro país, “Tengo un plazo de un año para que Sabir venga si no me voy a hacer mi vida en Pakistán. Aquí con hay embajada, la más cercana es en Brasil pero puedo aplicar online”.

“Nuestro mayor interés es que sea en Colombia, es una oportunidad de vida para los dos” puntualizó.

Yadira explicó que a pesar de que las circunstancias en las que su amor se dio, ella solo sintió miedo el primer mes, después de eso él se ganó su corazón levo conociéndolo tres años, comunicándome con él todos los días y viendo las necesidades y la guerra que él vive.Perdí todos mis miedos cuando viajé a la India y lo que él hizo todo ese tiempo fue protegerme y consentirme. Decirme palabras de amor que yo nunca había escuchado”.

La comunicación es otro aspecto difícil, ninguno de los dos comparte la misma lengua, “yo no hablo bien el inglés, él tampoco, pero se creó una sinergia entre nosotros dos”.

Por su parte, Sabir Mohammad Amin, habló por mensajes de texto con La W y aseguró que “estoy enamorado de Yadira y me voy a casar con ella”.

De acuerdo con Yadira, él le decía que “que quería conseguir una mujer para toda su vida y la encontró en mí. En Pakistán no existe el noviazgo, conoces a tu pareja es cuando viene el matrimonio”.

“El hombre musulmán tiene mayor derecho a decidir. Es la mujer a quien obligan. Cuando él le comentó a su familia, le dijeron que tenía que casarse con una mujer afgana musulmana, pero él dijo que se había enamorado de una americana y allá somos consideradas como liberales y que no somos de hogar” narró.

Finalmente, explicó por qué decidió luchar por el amor, “en mi país ya he cumplido objetivos laborales, económicos y profesionales. Además, me gustaría ser mamá”. Vía mensaje de texto, Sabir también confirmó que quiere tener una familia.

“Él nunca me ha pedido plata, vive y trabaja a su manera, con sus ingresos” aclaró.

“Por amor he sido capaz de ir en contra de todo lo que me decían conocidos míos cuando se enteraron de que estaba en contacto con un afgano. Yo estoy dispuesta a todo, a irme y a dejar mi carrera de 19 años en una empresa de transporte, porque quiero luchar por nuestro amor” terminó.