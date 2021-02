"¿Hasta cuándo?": llamado de atención de Cerrejón por bloqueos de la línea férrea

Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón, firmó una carta abierta en la pide cesen los bloqueos a la línea férrea. Hace un llamado a las comunidades: "les pedimos que, si quieren la ayuda de Cerrejón, no recurran a las vías de hecho como el bloqueo"; y a las autoridades, para que ejerzan sus competencias como responsables en la solución de los conflictos.

Dice la misiva que este bloque es un hecho que se ha venido repitiendo de manera constante en los últimos meses y que casi de forma diaria están sufriendo por potenciales bloqueos.

"Varios líderes comunitarios, molestos por los nuevos procesos implementados por el ICBF para la selección de los operadores de los múltiples programas sociales que ejecuta este Instituto, decidieron tomarse la vía férrea el pasado 1 de febrero y cortar el recorrido que los trenes de Cerrejón realizan a diario entre la mina y Puerto Bolívar. Bloquearon todas las vías de acceso al casco urbano de Uribia", señala.

Además, la ejecutiva indica que esta situación plantea un conflicto entre dos principios fundamentales: la obligación del Estado de cumplir sus responsabilidades a través de procesos de contratación pública, y el derecho fundamental de las comunidades indígenas a su propia autonomía.

"Es un tema complicado en el que no le corresponde a Cerrejón decidir ante esta ponderación de derecho. Pero tampoco debe sufrir las consecuencias de esta disyuntiva y asumir tanto las pérdidas financieras como el grave daño a la reputación por no poder entregar carbón a los clientes internacionales".

La empresa advierte que si no se hace nada vendrán nuevas protestas con otros protagonistas, "pero el medio de presión será el mismo: el bloqueo de la línea férrea de la firma".

La carta abierta de la presidenta concluye así:

"En Cerrejón tenemos la firme disposición de ayudar a las comunidades, pero no podemos seguir siendo el medio que se utiliza para llamar la atención del Gobierno sobre situaciones que nada tienen que ver con la empresa. Si la compañía no opera, perdemos todos, comenzando por La Guajira y sus comunidades. Las vías de hecho, como los bloqueos a la línea férrea, no pueden ser la solución para resolver los conflictos o diferencias, y menos cuando se está perjudicando a una empresa que ha demostrado en todo momento su compromiso para seguir apoyando al departamento. El compromiso para asegurar la sostenibilidad de Cerrejón es de todos".